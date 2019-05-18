В Харьковской области офицеры полиции собирали дань с наркоторговцев (фото, видео)

Задержаны трое офицеров полиции. Полицейские вымогали от каждого наркоторговца по 3 тыс. долларов.

Правоохранители задержали трех сотрудников Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, которые систематически получали взятки от наркоторговцев.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что группа офицеров полиции, среди которых работники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, наладила схему вымогательства и получения неправомерной выгоды от лиц, занимающихся распространением наркотических и психотропных веществ с помощью так называемых «закладок».

Полицейские, получив информацию о противоправной деятельности наркодельцов, имитировали их задержание «на горячем», после чего вымогали деньги за непривлечение к уголовной ответственности. Размер неправомерной выгоды полицейских с каждого наркоторговца составлял 3 тыс. долларов.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали факт получения участниками организованной группы 40 тыс. грн.

Сотрудники СБУ с задействованием бойцов спецподразделения «Альфа» задержали трех участников группировки в Харькове при получении от наркоторговца 74 тыс. грн.

Решается вопрос о сообщении задержанным работникам полиции о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.