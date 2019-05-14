В Киеве вспыхнул масштабный пожар, в небо поднялся столб дыма (фото, видео)

Площадь пожара составляет около 250 метров квадратных.

В Киеве в районе станции метро "Васильковская" поднялся столб дыма. По адресу улица Максимовича, 10 произошел пожар в двухэтажном здании, в котором находится мебель.

На место оперативно прибыли спасатели, пожару присвоили повышенный ранг сложности из-за того, что, помимо мебели, внутри находились канистры с топливом и маслом, а также газовые и кислородные баллоны, сообщает "Информатор". Все случилось около 08:00 в цеху дизайнерских изделий.

По состоянию на 09:00 площадь пожара составляет около 250 метров квадратных. Внутри помещения находятся 6 канистр с топливом, 2 канистры с маслом, 3 кислородных и 2 газовых баллона. Спасатели занимаются локализацией пожара и эвакуацией взрывоопасных веществ.

На месте работают 12 единиц спецтехники 50 человек личного состава. Также дежурят медики и правоохранители. Предварительно, без пострадавших.

Как сообщал УНИАН, 8 мая в Киеве вспыхнул пожар в университете на Печерске.