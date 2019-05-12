На Ривненщине сгорел гараж, погибли двое людей

Одним из погибших является хозяин гаража 1957 года рождения.

В Ровенской области в результате ночного пожара в частном гараже в городе Сарны погибли двое людей.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, на момент прибытия спасателей на место происшествия крытый шифером шлакоблочный гараж был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 40 кв. м.

«Все свидетельствовало о слишком позднем обнаружении и сообщении о пожаре. На момент прибытия спасателей крыша гаража обрушилась. Существовала угроза распространения огня на расположенную за полтора метра новостройку жилого дома. В 3:45 пожар удалось локализовать, а в 4:22 полностью ликвидировать», - говорится в сообщении.

Во время разборки конструкций на месте пожара спасатели нашли двух погибших.

Установлено, что одним из них является владелец гаража 1957 года рождения. Другое тело обгорело настолько, что пока невозможно установить его пол. Предварительно в пресс-службе управления предполагают, что это женщина.

Огнем полностью уничтожен гараж. Причина пожара сейчас устанавливается.

Ранее в Ривном сгорел автомобиль, которым пользовался секретарь городского совета.