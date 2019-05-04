В Ривне сгорел автомобиль, которым пользовался секретарь городского совета (фото)

Авто принадлежало частному предприятию.

В Ровно минувшей ночью сгорел автомобиль Toyota RAV4, принадлежащий частному предприятию, а арендовал его секретарь Ровенского городского совета.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, авто было припарковано на проезжей части дороги возле частного дома на улице Летней, где живет мужчина.

«Спасатели пожар потушили, однако иномарка практически полностью уничтожена огнем. С места происшествия криминалисты взяли смывы горюче-смазочных материалов», - говорится в сообщении.

По факту умышленного повреждения имущества путем поджога следователем Ровенского отдела полиции начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

Полицейские проводят следственные и розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к преступлению.

Как сообщал УНИАН, в марте на киевском авторынке результате пожара сгорели семь автомобилей.