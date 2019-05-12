В Херсоне грузовик насмерть сбил 11-летнего мальчика

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

На улице Ракетной в Херсоне произошла смертельная авария — грузовик “КАМАЗ” сбила насмерть 11-летнего велосипедиста.

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Как сообщается на сайте нацполиции Херсонской области, инцидент произошел днем 11 мая.

Полицейские установили, что 52-летний водитель автомобиля «КАМАЗ» совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия. Предварительная причина ДТП – внезапный выезд велосипедиста на перекресток.

Предварительная правовая квалификация события – ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами».

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Назначено проведение всех необходимых экспертиз для установления причины ДТП.

Ранее сообщалось, что в Киеве легковушка влетела в грузовик, погибли двое военных.