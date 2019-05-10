В Киеве легковушка влетела в грузовик, погибли двое военных (фото)

Причину аварии устанавливают правоохранители.

На Кольцевой дороге в Киеве произошла смертельная авария - автомобиль “ВАЗ” влетел в припаркованный грузовик “МАН”. Водитель и пассажир легкового авто погибли на месте.

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Как сообщается на сайте столичной полиции, происшествие произошло утром в Святошинском районе столицы.

По предварительной информации, автомобиль «ВАЗ» совершил наезд на припаркованный грузовик «МАН», который находился у правого края проезжей части дороги. Установлено, что погибшие водитель и пассажир “ВАЗа” - военнослужащие.

Причину аварии устанавливают правоохранители. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее полиция опубликовала жуткую статистику ДТП. Главная причина аварий - превышение скорости.