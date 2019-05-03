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В Днепре неизвестный обстрелял пенсионеров во дворе дома

21:51, 03 мая 2019
Происшествия
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Инцидент произошел приблизительно в 15:00 / фото: Информатор

Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел приблизительно в 15:00. Один из пенсионеров остался цел, а второму потребовалась госпитализация.

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Очевидцы рассказали, что слышали несколько выстрелов, напоминающих хлопки, но определить, кто именно стрелял и из какого дома, они не смогли. Один из пенсионеров получил ранение головы. Его госпитализировали в городскую клиническую больницу №16. Второму пенсионеру пуля порвала ветровку, не зацепив тела.

Жители переулка Парусного рассказали, что ранее в их дворе ничего подобного не происходило. Соответственно, люди не смогли предположить, кто может быть причастным к случившемуся.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. Правоохранители тщательно осмотрели место происшествия, а также опросили очевидцев. Сейчас полицейские устанавливают все детали инцидента.

Как сообщал УНИАН, в Днепре вооруженные люди в балаклавах связали семью и украли тысячи долларов.

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Теги: #Днепр#стрельбапогода в Днепре