В Днепре вооруженные люди в балаклавах связали семью и украли тысячи долларов

Грабители вынесли из дома около 150 тысяч гривен и 10 тысяч долларов.

Сегодня в частный дом, расположенный на улице Николая Лысенко в Днепре, ворвались несколько вооруженных мужчин в балаклавах.

Они связали супружескую пару и вынесли более десяти тысяч долларов, сообщает "Информатор".

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Предварительно известно, что двое преступников, ворвавшихся в дом, были вооружены. Чтобы запугать мужа и жену, они несколько раз выстрелили в область ног. Никто из супругов не пострадал, однако даже этого было достаточно, чтобы выполнить требования преступников.

Вооруженные связали мужчину и женщину, после чего вынесли из дома около 150 тысяч гривен и 10 тысяч долларов. Они также забрали золотые ювелирные изделия.

Как только преступники ушли, пострадавшие вызвали полицию. Правоохранители немедленно прибыли на вызов. Сейчас полицейские делают все возможное, чтобы найти двоих преступников в кратчайшие сроки.

Как сообщал УНИАН, в апреле в пригороде Запорожья четверо неизвестных мужчин в полицейской форме совершили разбойное нападение на частный дом и ограбили его.