На Львовщине двухлетний мальчик упал в кастрюлю с кипятком и получил 70% ожогов тела (видео)
09:59, 26 апреля 2019Происшествия
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Мать малыша грела воду, чтоб постирать вещи.
На Львовщине двухлетний малыш упал в кастрюлю с кипятком и получил тяжелые ожоги / фото michael baumann via flickr.com
На Львовщине двухлетний мальчик упал в кастрюлю с кипятком. Малыш получил 70% ожогов, у него обожжены туловище, руки и ножки.
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Ожоги очень глубокие, говорят медики, ребенок сейчас в реанимации, говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что мать мальчика хотела постирать одежду, нагрела воды. Отвлекалась, и ребенок упал в кипяток.
"Двухлетний Ваня сейчас на искусственной вентиляции легких, его состояние критическое, говорят врачи. Мама мальчика сама воспитывает четверых детей, отец с ними не живет. Сейчас семья просит финансовую помощи у благотворителей", - говорится в сюжете.
На Львовщине двухлетний малыш упал в кастрюлю с кипятком
Как сообщал УНИАН, в конце марта на Одесщине 11-месячный младенец упал в ведро с кипятком. Через неделю малыш от полученных ожогов скончался в больнице.
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