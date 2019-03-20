В Одесской области 11-месячный младенец упал в ведро с кипятком (видео)

За жизнь ребенка борются медики.

В Одесской области малыш упал в ведро с кипятком, когда родители собирались его купать.

С ожогами 80% тела малыша срочно госпитализировали, говорится в сюжете ТСН.

11-месячный Данила уже устал плакать от боли – организм очень ослаб вследствие масштабного ожога. В воскресенье вечером его родители готовили ванночку, чтобы искупать двоих старших деток-школьников и малыша, и принесли ведро кипятка. "У нас ребенок гиперактивный – он в это время играл на кровати и залезал на столик. И тут кувырком вот так вот у нас на глазах летит", - рассказывает мать малыша Татьяна Черненко.

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Родители мгновенно вытащили сына из ведра, но кипяток сильно повредил кожу. Вызванная скорая отвезла малыша в областной центр. Врачи его состояние называют крайне тяжелым, прогнозов никаких не дают. "Даже один процент опасен, а 80 – это серьезный ожог. Это возможная инвалидность, все, что угодно. Но на этот момент медикаментами он обеспечен, волонтерам большое спасибо", - говорит главный врач одесского областного клинического медцентра Вадим Шухтин.

За судьбой мальчика следят едва ли не все жители его родного села, на магазинах фотографии Данилка, люди везде собирают деньги, чтобы помочь многодетной семье. "Нормальная семья, детки нормальные, вот с моими внуками играются все время. Я даже не могла себе представить, что такое может случиться", - говорит соседка Инна Гончарук. Врачи пытаются стабилизировать состояние ребенка и надеются на сильный иммунитет. Как только позволят показатели, Данила сразу транспортируют в столицу – в специализированную ожоговую клинику.

Полиция квалифицирует инцидент как несчастный случай.