На Днепропетровщине мужчина выстрелил ребенку в голову (фото)

Злоумышленник заявил полиции, что хотел только напугать парня. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

В Днепропетровской области задержан мужчина, который тяжело ранил 13-летнего подростка из пневматического оружия.

Как говорится в сообщении отдела коммуникаций ГУ Нацполиции области, инцидент произошел 10 апреля около 3 часов ночи.

В Томаковское отделение полиции поступило сообщение о том, что в районную больницу доставлен несовершеннолетний ученик 7-го класса с предварительным диагнозом «огнестрельное ранение левой височной области».

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Правоохранители выяснили, что вечером 9 апреля мальчик пришел в тракторную бригаду, где в помещении сторожа между ним и 26-летним работником бригады возник конфликт. По словам задержанного, мальчик не слушался, на замечания не реагировал. Тогда он решил его напугать, и выстрелил из пневматического оружия.

Правоохранители задержали подозреваемого, 10 апреля следователем по согласованию с местной прокуратурой мужчине объявили о подозрении по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.