В Хмельницком школьницы поиздевались над девушкой - видео выложили в Facebook

Конфликт произошел между ученицами школы №28 и лицея №15.





В Хмельницком ученицы 7-го класса вместе поиздевались над 14-летней девочкой и выложили видео в интернет.

Об этом сообщило местное издание vsim.ua. Инцидент произошел еще в пятницу, 5 апреля.

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Моменты избиения сняли на видео и опубликовали в Facebook. На нем видно, как группа учениц школы №28 по очереди бьет рукой по лицу девушку. Последняя стояла и не защищалась.

Полиция уже установила всех участниц подростковой "расправы". Сейчас с девушками общаются правоохранители.

"Со слов одноклассников девочки удалось выяснить, что все началось со словесной перепалки. Девочки общались между собой во внеурочное время и переписывались в соцсетях. Возник конфликт, и девочки из 28-й школы приехали выяснять отношения к нам. Это было после уроков, за территорией школы на стройке", - рассказала директор лицея №15 Киящук Алла.

Как сообщалось, в Чернигове была госпитализирована 10-летняя девочка, которую вчера избили четверо парней-подростков.