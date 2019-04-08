В Запорожье женщина за рулем BMW насмерть сбила семилетнего мальчика (фото, видео)

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В Шевченковском районе Запорожья женщина-водитель внедорожника BMW сбила малолетнего ребенка. От полученных травм семилетний мальчик скончался на месте.

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Как сообщается на сайте ГУ нацполиции Запорожской области, сообщение о смертельной аварии поступило в дежурную часть Шевченковского отделения полиции в 12:12 восьмого апреля.

«Установлено, что возле дома по улице Игоря Сикорского женщина-водитель автомобиля «БМВ» совершила наезд на малолетнего, который переходил дорогу в неустановленном месте. После этого транспортное средство выехало на обочину и врезалось в ограждение. От полученных телесных повреждений мальчик 2011 года рождения погиб на месте», – говорится в сообщении полиции.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

Ранее под Киевом задержали молодого человека, который сбил на смерть двух девушек за рулем родительского авто.