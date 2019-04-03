В Одессе мужчина ножом ранил курсанта, который не дал ему примерить форменную фуражку
В Одессе задержан мужчина, который на улице нанес тяжелое ножевое ранение студенту колледжа, отказавшемуся дать примерить свою форменную фуражку.
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Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, вчера в полицию поступила информация о том, что курсант одного из местных колледжей получил удар в живот от незнакомца за то, что отказал в просьбе примерить свой форменный головной убор.
Происшествие произошло на центральной улице города. Пострадавший с проникающим ранением госпитализирован.
Сотрудники Приморского отдела полиции начали поиски правонарушителя. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению преступления причастен 22-летний местный житель.
Ему объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса ("умышленное тяжкое телесное повреждение") Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.