В центре Киева произошла стрельба из-за квартирного спора (фото 18+)

Владелец жилья, который находился внутри, открыл огонь по тем, кто выбил дверь.

В Печерском районе Киева вечером, 2 апреля, в результате конфликта погиб человек.

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ЧП произошло около 20:00 на улице Круглоуниверситетской, 7. Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники.

По утверждению источников, имел место давний спор владельцев квартиры и судебные тяжбы.

Вечером один из них задумал решить проблему силовым путем и приехал с "группой поддержки". Владелец жилья, который находился внутри, открыл огонь по тем, кто выбил дверь.

58-летний мужчина стрелял из турецкого ружья Kral Arms Tactical. Пострадавшего спасти не удалось. Стрелок задержан правоохранителями.

Ранее в Киеве мужчину, который слишком громко шутил под окнами жилого дома, дважды подстрелили в живот.