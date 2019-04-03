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В центре Киева произошла стрельба из-за квартирного спора (фото 18+)

10:02, 03 апреля 2019
Происшествия
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В Киеве произошла стрельба / фото Обозреватель

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ЧП произошло около 20:00 на улице Круглоуниверситетской, 7. Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники.

По утверждению источников, имел место давний спор владельцев квартиры и судебные тяжбы.

Вечером один из них задумал решить проблему силовым путем и приехал с "группой поддержки". Владелец жилья, который находился внутри, открыл огонь по тем, кто выбил дверь.

В Киеве произошла стрельба / фото Обозреватель
В Киеве произошла стрельба / фото Обозреватель

58-летний мужчина стрелял из турецкого ружья Kral Arms Tactical. Пострадавшего спасти не удалось. Стрелок задержан правоохранителями.

Ранее в Киеве мужчину, который слишком громко шутил под окнами жилого дома, дважды подстрелили в живот.

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Теги: #Киев#смерть#стрельбапогода в Киеве