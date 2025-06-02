Глава российской делегации подтвердил предстоящий обмен пленными.

РФ предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта, чтобы была возможность забрать тела погибших военных. Об этом заявил глава российской делегации на мирных переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, сообщают российские СМИ.

"Прекращение огня должно позволить собрать тела погибших", - цитируют Мединского медиа.

Также он подтвердил вероятный новый обмен пленными.

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"Все тяжелораненые и тяжелобольные будут обменены по формуле "все на всех", по этой форме обменены будут и молодые солдаты", - сказал он.

Мединский уточнил, что самый большой с начала войны обмен пленными между Россией и Украиной охватит "от 1000 до 1200 человек".

Что же касается тел погибших военнослужащих, то, по словам Мединского, РФ передаст Украине в одностороннем порядке "6000 замороженных тел украинских офицеров". Он добавил, что не знает, есть ли у украинской стороны тела российских офицеров.

"Обмены будут происходить регулярно, в рабочем порядке", - отметил глава делегации.

Кроме того, по его словам, РФ передала Украине меморандум, в котором описаны "шаги как достичь мира".

Новый раунд переговоров в Стамбуле: что известно

Как писал ранее УНИАН, в Стамбуле Украина и РФ договорились о новом обмене пленными, сообщил глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, на переговорах внимание было сосредоточено на потребности обмена тяжело больных и на обмене тел умерших. Также "договорились о возвращении 6 тысяч тел погибших солдат (в обмен) на 6 тысяч", сказал министр.

Стало известно, что Россия, как и перед прошлым раундом переговоров в Стамбуле, настаивала, чтобы США не было на встрече, рассказал спикер МИД Георгий Тихий. В то же время, по его мнению, американцы должны присутствовать на переговорах. "Что они скрывают – это вопрос к ним. Я думаю, надо спрашивать, что они боятся показать американцам", - сказал Тихий.

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