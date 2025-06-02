Украина предлагает провести следующую встречу с РФ между 20 и 30 июня.

Российская делегация только сегодня, 2 июня, во время второго раунда переговоров в Стамбуле передала Украине свое видение относительно шагов к прекращению огня. Об этом глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров сказал журналистам в Стамбуле после встречи с российской делегацией.

Как напомнил Умеров, украинская сторона несколько дней назад передала российской стороне документы о пути к миру, но, до сих пор, от россиян не было никакой реакции.

"Только во время сегодняшних дискуссий россияне передали свой документ нашей делегации. Наши команды будут иметь неделю на изучение документов, после чего мы сможем скоординировать дальнейшие шаги", - сказал Умеров.

Видео дня

Еще один пункт повестки дня сегодняшних переговоров касался встречи лидеров Украины и России.

"Мы твердо убеждены, что все ключевые вопросы могут быть решены только на уровне лидеров", - добавил Умеров.

Он заявил, что в Украине убеждены, что к встрече президентов Украины и РФ могут быть привлечены и другие лидеры, и в частности, президент США Дональд Трамп.

"Мы считаем, что дальнейшая работа между делегациями имеет смысл, если она направлена на подготовку встречи лидеров. Мы предложили российской стороне провести встречу до конца этого месяца - с 20 по 30 июня. Это крайне важно для достижения прогресса в переговорном процессе", - сказал Умеров.

Переговоры между Украиной и РФ о прекращении огня - важные новости

Как сообщал УНИАН, 19 мая между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. После него Путин заявил, что прекращение огня с Украиной возможно после "достижения соответствующих договоренностей", и что Россия "готова работать с украинской стороной над меморандумом относительно возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций".

28 мая Умеров сообщил, что передал помощнику президента РФ Владимиру Мединскому документ с украинской позицией по прекращению огня.

На неоднократные призывы Украины к россиянам, передать их "меморандум" до сегодняшней встречи в Стамбуле, российская сторона не проявила никакой практической реакции.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что если Россия отвергнет первоначальную повестку дня, которая предусматривает прекращение огня, освобождение заложников и возвращение в Украину похищенных детей, - тогда надо вводить против России болезненные санкции со стороны Евросоюза и США.

Вас также могут заинтересовать новости: