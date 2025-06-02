Европе надо увеличить расходы на оборону, и этого ожидают США, говорит Рютте.

Соединенные Штаты Америки до сих пор преданы НАТО и в перспективе военное присутствие американцев в Европе не уменьшится, уверен Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

Об этом он заявил на брифинге в Вильнюсе, где проходит саммит государств восточного и северного флангов НАТО. Так, отвечая на вопрос о том, чего ожидать в дальнейшем в ситуации, когда США уменьшили свой "фокус" внимания на Европе, Рютте выразил уверенность, что американское военное присутствие в регионе только усилится.

По его словам, с января он постоянно слышит два вопроса от европейских союзников, первый из них – до сих пор ли США преданы НАТО?

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"Ответ: да. И НАТО, и Статье 5-й. Это много раз повторялось президентом Трампом на многих встречах. Итак, мое единственное предложение для европейских друзей – это включить телевизор и услышать как они это говорят. Но ожидание какое у них? Это то, что мы больше будем тратить на собственную оборону. Потому что честно выровнять наши расходы с американскими расходами", – отметил Рютте.

Второй вопрос, по словам генсека НАТО, – могут ли США вывести свои войска из Европы?

"Нет никаких индикаторов об этом. Но мы знаем, что Америка вместе с Европой также должна беспокоиться о Ближнем Востоке, Индо-Тихоокеанском регионе. И это логично, что в течение времени, когда мы будем наращивать свои возможности, США будут больше фокусироваться на Азии. Но в долгосрочной перспективе, я уверен, что будет серьезное конвенционное присутствие американцев в Европе вместе с ядерным зонтиком, который будет гарантировать нашу свободу. Будет серьезное, прочное конвенционное присутствие США в Европе. В этом нет сомнений", – добавил генсек НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда также поддерживает мнение, что США не оставят европейские страны.

"Я имел возможность несколько раз говорить с президентом США Дональдом Трампом в течение последних 6-7 месяцев. Я также говорил с его министрами, особенно с министром обороны Питом Хегсетом. И у меня нет никакой информации о каких-либо идеях о выводе американских военных сил, армии США из нашей части Европы, с восточного фланга", – сказал Дуда.

Саммит в Вильнюсе

Как сообщал УНИАН, сегодня в Литву прибыли представители "Бухарестской девятки". На саммите мировые лидеры вместе с президентом Владимиром Зеленским обсудят дальнейшую поддержку Украины.

Украинский президент во время этого саммита сделал несколько заявлений. В частности, он рассказал о вчерашней громкой операции СБУ "Паутина", в результате которой были поражены десятки российских самолетов. По словам Зеленского, эти потери заставят Россию сесть за стол переговоров. Он добавил, что потери РФ в войне свидетельствуют, что Украина защищает не только себя, но и всю Европу.

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