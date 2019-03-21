В Киеве подстрелили мужчину за громкий анекдот (видео)

На месте работали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и скорая помощь. Детали инцидента устанавливаются.

В Киеве в мужчину, который слишком громко шутил под окнами жилого дома, дважды подстрелили в живот.

Об этом сообщает Информатор. Инцидент произошел на улице Раисы Окипной в ночь на четверг, 21 марта.

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Как рассказал товарищ пострадавшего, они стояли на улице и общались. Мужчины рассказывали друг другу анекдоты. В какой-то момент из окна дома в нецензурной форме им сделали замечание, что они шумят. Компания немного сбавила голос и продолжала стоять на месте.

Спустя время из двора дома вышел мужчина, подошел к компании и выстрелил несколько раз из пистолета. После содеянного он развернулся и убежал обратно во двор. По предварительным данным, выстрелов было два. Огонь велся из пистолета для стрельбы резиновыми пулями.

Обе пули попали в живот одного из мужчин. На место прибыли медики, которые оказали первую помощь пострадавшему на месте, и госпитализировали его в больницу.

На месте работали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и скорая помощь. Детали инцидента устанавливаются.

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