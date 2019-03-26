Погибшей в жутком ДТП в Одессе оказалась родственница Сильвестра Сталлоне

В воскресенье в ДТП в центре Одессы погибла 33-летняя Виктория - дочь известного бизнесмена Валерия Кравченко.

Погибшей в смертельной аварии, случившейся в центре Одессы в ночь на воскресенье, 24 марта, оказалась родственница голливудской звезды Сильвестра Сталлоне. Это 33-летняя Виктория - дочь известного бизнесмена Валерия Кравченко, владельца клиники пластической хирургии «Доктор Моцарт», а ранее - и отеля «Моцарт», расположенного в самом сердце Одессы - напротив Оперного театра.

Как сообщают "Факты", Кравченко является дальней родственницей голливудской звезды Сильвестра Сталлоне.

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Отец Виктории ранее упоминал о родстве с матерью Сильвестра — Жаклин, чьи прародители переехали в Америку из Украины в 1888 году. Окружающие не верили словам бизнесмена до тех пор, пока Жаклин Сталлоне не рассказала в одном из интервью, что у нее в Одессе есть племянник Валерий Кравченко.

"Я - племянник Жаклин Сталлоне (мать Сильвестра Сталлоне, - ред.) по одному из родственных ответвлений, которое она сумела отследить. С тех пор, как нашли друг друга, мы поддерживаем отношения. Рад, что она приехала в гости", - рассказывал отец погибшей Валерии Кравченко.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье скоростные игры в Одессе закончились трагедией: в ДТП погибли двое молодых людей.

Машину разорвало пополам, она вспыхнула. 33-летняя пассажирка погибла на месте. 22-летний водитель за несколько часов скончался в военном госпитале. Оба - из известных в Одессе предпринимательских семей.