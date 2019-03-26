Развлечения "золотой молодежи": появились подробности смертельного ДТП в Одессе (видео)

Один из участников аварии в Одессе уверяет, что участия в гонках не принимал.

В воскресенье скоростные игры в Одессе закончились трагедией: авто, разорванное на куски, и двое погибших молодых людей.

Водитель Porsche, который мчался рядом с BMW, вышел на связь с прессой и заверил: в уличных гонках не участвовал, и водителей в салоне другого авто не знал.

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На кадрах с камер наблюдения видно, что за несколько секунд до аварии два автомобиля премиум-класса мчатся рядом. Вдруг BMW вылетает наперерез другой машине. Porsche чудом избегает столкновения, а для BMW все заканчивается ударом в столб.

Машину разорвало пополам, она вспыхнула. 33-летняя пассажирка погибла на месте. 22-летний водитель за несколько часов скончался в военном госпитале. Оба - из известных в Одессе предпринимательских семей.

Как сообщал УНИАН, воскресное ДТП в Одессе снова заставило заговорить о так называемой "золотой молодежи". Они устраивают гонки на улицах украинских городов и подвергают угрозе сотни людей.