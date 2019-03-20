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В Киеве молодого АТОшника нашли зарезанным в ванной (видео)

17:41, 20 марта 2019
Происшествия
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На теле убитого были многочисленные ножевые ранения / Скриншот

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Тело убитого нашел отчим парня, когда вернулся с дачи. Мужчина не смог открыть квартиру, дверь пришлось выламывать, говорится в сюжете ТСН.

Когда попал в жилье, то увидел в ванной комнате окровавленное тело пасынка. Тот уже не дышал, на теле были многочисленные ножевые ранения.

Убитый два года назад вернулся с АТО, с тех пор нигде не работал. Правоохранители проводят следственные действия. Дверь квартиры опечатали. Соседи говорят, что ничего подозрительного не слышали и не видели. Семью называют благополучной.

Ранее во Львовской областной клинической больнице скончался 34-летний демобилизованный участник АТО Михаил Ковальчук.

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Теги: #Киев#убийство#гибель АТОшника