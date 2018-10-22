Во Львовской областной больнице умер 34-летний участник АТО

В Львовской областной клинической больнице подтвердили информацию о смерти военного, указав, что у него был цирроз печени.

Сегодня ночью во Львовской областной клинической больнице скончался 34-летний демобилизованный участник АТО Михаил Ковальчук.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Львовского облсовета Мирослава Бабинская.

В ее сообщении указано, что 34-летний Михаил Ковальчук попал в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии. 21 октября искали доноров крови для военного, поскольку нужно было переливание. Однако ночью 22 октября мужчина умер.

В Львовской областной клинической больнице подтвердили информацию о смерти военного, указав, что у него был цирроз печени. Однако более подробную информацию пообещали сообщить позже.