В Кривом Роге жестоко избили правоохранителей, но в полиции попытались скрыть инцидент (видео)

За дело взялось Государственное бюро расследований, которое уже начало расследование.

В Кривом Роге 16 марта жестоко избили сотрудников полиции охраны, но в полиции попытались скрыть инцидент. За дело взялось Государственное бюро расследований, которое уже начало расследование по этому факту.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту сокрытия тяжкого преступления должностными лицами Криворожского отдела полиции ГУ НП в Днепропетровской области (ч.1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины).

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Речь идет о возможном сокрытии факта умышленного причинения работникам правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Следователи ГБР зарегистрировали уголовное производство по сообщениям в СМИ.

Так, СМИ распространили информацию о том, что 16 марта в одном из развлекательных заведений Кривого Рога группа лиц совершила нападение на вооруженных работников полиции охраны во время выполнения служебных обязанностей. Указанные происшествия также зафиксированы на камерах видеонаблюдения. В сообщении говорится о том, что руководством полиции Кривого Рога не было инициировано расследование этой ситуации, а указанные события квалифицировались как мелкое хулиганство.

Депутат горсовета Николай Колесник опубликовал на своей странице в Facebook видео с места нападения.

«По мнению руководителя городской полиции Кривого Рога Романа Ткаченко и руководителя Саксаганского райотдела, все произошло следующим образом: «хулиганы немного потолкались с полицией охраны» и было принято решение спустить дело на тормозах, никто никого не бил, никто ни у кого не забирал автоматическое оружие, никто не пытался убить сотрудника полиции, даже следственно-оперативная группа Саксаганского райотдела МВД ничего не увидела. Трем экипажам патрульной полиции сообщили о мелком хулиганстве, не было никакого «ТОР», никакого КОРДа, что происходило на самом деле - видно на видео», - прокомментировал он.

По словам депутата горсовета, руководства Нацполиции и МВД об этих событиях узнали именно от него.

«Ведь ни рапорта, ни одной докладной, никакой телефонограммы не было - полная тишина. Возмущает меня только одно - ваших коллег убивают, калечат, а реакция руководства Криворожской полиции - скрыть преступление, запугать свидетелей, изъять видео и дальше превращать Кривой Рог на фавелы. Кстати, участковый инспектор наблюдал за всем происходящим и после всего пошел дальше отдыхать в это развлекательное заведение», - подытожил он.

В свою очередь в Криворожском отделе полиции сообщили, что по данному факту были сразу внесены сведения в ЕРДР по ч.2 ст. 345 УКУ. Все причастные к данному преступлению лица установлены и уже задержаны, пишет 0564.ua.