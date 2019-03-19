Четырех разбойников, которые грабили дома, задержали в Днепре (видео, фото)

У задержанных во время обысков обнаружили украденное имущество и целый арсенал оружия, включая гранатометы.

Четырех разбойников, которые врывались в дома, избивали и грабили хозяев - задержали в Днепре.

Преступников задержали в оживленном районе: в автомобиле, припаркованном на стоянке, говорится в сюжете ТСН.

Бойцы спецподразделения вытащили подозреваемых из салона и быстро надели наручники, те не успели оказать сопротивления, хотя были вооружены.

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Четырех преступников подозревают в нескольких ограблениях, в частности в начале марта. Тогда они, по версии следователей, были среди пятерых злоумышленников, которые в масках ворвались в элитный особняк в пригороде Днепра, избили хозяина и забрали все ценное из дома. Пятого грабителя еще ищут.

Кроме того, у задержанных во время обысков обнаружили украденное имущество и целый арсенал оружия, включая гранатометы.

"Это, возможно, их способ заработка. За разбой им грозит до пятнадцати лет заключения", - говорит представитель Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Напомним, в прошлом году в Днепре двое злоумышленников, угрожая огнестрельным оружием с глушителем, пытались ограбить пункт обмена валют на улице Вокзальной. На момент приезда полиции двое злоумышленников были обезврежены.