В Киеве полиция нашла гранату в салоне автомобиля с иностранной регистрацией

За рулем внедорожника находился 33-летний уроженец другого государства. С его слов, взрывоопасный предмет он нашел на улице.

В Киеве полиция выявила гранату в салоне автомобиля с иностранной регистрацией, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Читайте такжеНа Днепропетровщине "євробляхер" бросил гранату в полицейских: есть раненые

"Во время несения службы сотрудники полка полиции особого назначения №1 заметили на улице Миропольской автомобиль «Гранд Чероки» на иностранном регистрации, который остановили для проверки. В ходе осмотра салона правоохранители нашли в подлокотнике возле водительского места корпус гранаты РГД-5 и запал", - говорится в сообщении.

За рулем внедорожника находился 33-летний уроженец другого государства. По словам задержанного, взрывоопасный предмет он в тот же день нашел на улице.

На место задержания выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала проишествие и изъяла у злоумышленника опасный предмет, который направили на экспертизу.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

Следователи по данному факту начали уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.