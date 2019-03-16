В доме обнаружен арсенал боеприпасов.

В Одесской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина, его брат травмирован.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, ЧП произошло сегодня около 10.00 в частном доме в одном из сел Захаровского района.

Пострадавшие - двое братьев, 28-ми и 31-го года. Старший из них погиб, младшему оказана медицинская помощь.

«По словам раненого, взрыв произошел, когда брат «играл» с гранатой. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. При осмотре изъяты осколки взорвавшейся гранаты. Кроме того, в домовладении обнаружена неповрежденная граната РГД-5, а также снаряды и тротил», - сообщили в главке.

Для их осмотра и изъятия полицейские ожидают взрывотехников.

По факту незаконного обращения с оружием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса. Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 ("умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Правоохранители устанавливают, откуда у местного жителя взялись опасные предметы, и обстоятельства самого события.