На Черниговщине мужчина пытался сжечь жену и ее подругу

Мужчина закрыл входную дверь дома, где находились женщины, разлил бензин и пожег его.

В Черниговской области на этой неделе задержали мужчину, который после ссоры пытался сжечь в доме жену и ее подругу.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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Согласно сообщению, следственный отдел Сребнянского отдела полиции ГУНП в Черниговской области под процессуальным руководством Сребнянского отдела Прилуцкой местной прокуратуры проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту покушения на убийство двух человек. Проводимыми в настоящее время следственными действиями установлено, что житель одного из населенных пунктов района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил семейную ссору с женой, пытаясь убить женщину и ее знакомую.

С этой целью мужчина закрыл входную дверь дома, где находились женщины, разлил бензин и поджег его. Женщины смогли сбежать через окно одной из комнат.

Мужчина задержан, ему объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15; п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины – законченное покушение на умышленное убийство 2-х и более людей. Подозреваемому избрана мера пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года в Криничанским районе на Днепропетровщине мужчина после ссоры облил бензином и поджег жену и ее 20-летнего сына.