На Днепропетровщине мужчина после ссоры облил бензином и поджег жену и ее сына

Пострадавших с ожогами 1-й и 2-й степени доставили в больницу.

В Криничанском районе на Днепропетровщине мужчина после ссоры облил бензином и поджег жену и ее 20-летнего сына.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

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«34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой. В ходе конфликта старший сын вступился за мать, после чего мужчина облил обоих бензином и поджег», - говорится в сообщении.

Пострадавших с ожогами 1-й и 2-й степени доставили в больницу.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПКУ и доставлен в отделение полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Как сообщал УНИАН, летом на Ровенщине в результате ДТП водитель грузовика сгорел заживо.