В Харьковской области задержан торговец боеприпасами и взрывчаткой (фото)

44-летнего злоумышленника задержали во время сбыта в городе Чугуев.

В Харьковской области в городе Чугуев задержан 44-летний торговец боеприпасами и взрывчаткой.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, во время оперативных действий правоохранители изъяли 15 корпусов ручных гранат «Ф-1» и «РГН», 15 взрывателей к ручным гранатам типа «УЗГРМ» и «УДЗ», 5 выстрелов к гранатометам, 5 пороховых зарядов, 728 патронов к автомату Калашникова калибра 5,45 мм, 2 взрывателя к минам и 10 тыс. грн, полученных за сбыт.

Следователями Змиевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, согласно санкции, предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве задержали 26-летнего мужчину, который хранил дома арсенал оружия. В частности, правоохранители обнаружили и изъяли значительное количество предметов, похожих на патроны калибра 9 мм, 3 корпуса от гранат РГД, 2 тротиловые шашки весом 400 граммов каждая, свыше 1 тыс. патронов к малокалиберной оружия, 2 упаковки пластида.