В Киеве из-за угрозы взрыва эвакуировали дворец "Украина" - СМИ

На месте работают патрульные, спасатели, медики и взрывотехники.

В Киеве правоохранители проверяют сообщение о минировании дворца "Украина". Вызов о минировании поступил около 19:30.

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По адресу Большая Васильковская, 103 сразу прибыли патрульные, спасатели, медики и взрывотехники. Из здания эвакуировали персонал, сообщает "Информатор".

"Входы внутрь здания оградили лентой, внутри работают кинологи, территорию вокруг охраняют полицейские. Также на место выехали сотрудники ГСЧС и медики. Информация проверяется", - сообщает издание.

Как сообщал УНИАН, в феврале из аэропорта "Киев" эвакуировали пассажиров из-за сообщения о минировании.