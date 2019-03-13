В Киеве из-за угрозы взрыва эвакуировали дворец "Украина" - СМИ
21:57, 13 марта 2019Происшествия
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На месте работают патрульные, спасатели, медики и взрывотехники.
В Киеве "заминировали" дворец "Украина" / фото wikipedia.org
В Киеве правоохранители проверяют сообщение о минировании дворца "Украина". Вызов о минировании поступил около 19:30.
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По адресу Большая Васильковская, 103 сразу прибыли патрульные, спасатели, медики и взрывотехники. Из здания эвакуировали персонал, сообщает "Информатор".
"Входы внутрь здания оградили лентой, внутри работают кинологи, территорию вокруг охраняют полицейские. Также на место выехали сотрудники ГСЧС и медики. Информация проверяется", - сообщает издание.
Как сообщал УНИАН, в феврале из аэропорта "Киев" эвакуировали пассажиров из-за сообщения о минировании.
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