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В Киеве из-за угрозы взрыва эвакуировали дворец "Украина" - СМИ

21:57, 13 марта 2019
Происшествия
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В Киеве "заминировали" дворец "Украина" / фото wikipedia.org

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По адресу Большая Васильковская, 103 сразу прибыли патрульные, спасатели, медики и взрывотехники. Из здания эвакуировали персонал, сообщает "Информатор".

"Входы внутрь здания оградили лентой, внутри работают кинологи, территорию вокруг охраняют полицейские. Также на место выехали сотрудники ГСЧС и медики. Информация проверяется", - сообщает издание.

Как сообщал УНИАН, в феврале из аэропорта "Киев" эвакуировали пассажиров из-за сообщения о минировании.

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Теги: #Киев#минирование