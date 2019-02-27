Из аэропорта "Киев" эвакуировали пассажиров из-за сообщения о минировании

На место происшествия выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа для обследования помещения аэропорта и прилегающей территории.

Из-за сообщения о заминировании из аэропорта "Киев" эвакуировали пассажиров.

Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

"Сегодня, 27 февраля, около 14:55 в службу аэропорта по электронной почте поступила информация о заминировании международного аэропорта "Киев". В настоящее время идет эвакуация пассажиров из терминалов", - говорится в сообщении.

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На место происшествия выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа для обследования помещения аэропорта и прилегающей территории.

Ранее в Харькове "заминировали" станцию метро и здание суда.