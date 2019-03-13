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Во Львове водитель грузовика переехал двух пешеходов и скрылся

15:17, 13 марта 2019
Происшествия
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В результате наезда пешеходы получили телесные повреждения / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Предварительно установлено, что неизвестный водитель, управляя грузовым автомобилем, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешеходов - львовян в возрасте 59 и 92 года. В результате наезда пешеходы получили телесные повреждения. Водитель с места происшествия скрылся.

Правоохранители просят сообщить на оперативную линию 102 очевидцев этого дорожно-транспортного происшествия, или тех, кто обладает информацией, которая поможет установить личность водителя-беглеца.

Как сообщал УНИАН, 12 марта в Ровно трижды за вечер патрульные останавливали пьяного таксиста. Во время второй «встречи» с правоохранителями драгер показал свою максимальную отметку содержания алкоголя в крови - 5 промилле.

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Теги: #ДТП#Львов