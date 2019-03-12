В Кривом Роге обстреляли автомобиль такси (фото)

Инцидент произошел сегодня ночью в Металлургическом районе. Пострадали водитель и двое пассажиров авто.

В Кривом Роге Днепропетровской области три человека - водитель и двое пассажиров автомобиля такси - госпитализированы в результате обстрела автомобиля неизвестными злоумышленниками. Читайте такжеВ Киеве патрульные обстреляли автомобиль из-за отказа остановиться (видео) Как сообщили УНИАН в пресс-службе Криворожского отдела полиции, инцидент произошел сегодня около 2 часов ночи в Металлургическом районе. Заявителем в полицию стал водитель такси. Обстоятельства обстрела выясняются. По предварительным данным, пострадавшие получили непроникающие ранения тела. По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия).

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