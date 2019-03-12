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В Кривом Роге обстреляли автомобиль такси (фото)

10:58, 12 марта 2019
Происшествия
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В Кривом Роге неизвестные обстреляли автомобиль такси, три человека госпитализированы / фото 1tv.kr.ua

В Кривом Роге Днепропетровской области три человека - водитель и двое пассажиров автомобиля такси - госпитализированы в результате обстрела автомобиля неизвестными злоумышленниками.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Криворожского отдела полиции, инцидент произошел сегодня около 2 часов ночи в Металлургическом районе.

Заявителем в полицию стал водитель такси. Обстоятельства обстрела выясняются.

По предварительным данным, пострадавшие получили непроникающие ранения тела.

фото 1tv.kr.ua

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия).

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Теги: #обстрел#такси