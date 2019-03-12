В Кривом Роге обстреляли автомобиль такси (фото)
В Кривом Роге Днепропетровской области три человека - водитель и двое пассажиров автомобиля такси - госпитализированы в результате обстрела автомобиля неизвестными злоумышленниками.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Криворожского отдела полиции, инцидент произошел сегодня около 2 часов ночи в Металлургическом районе.
Заявителем в полицию стал водитель такси. Обстоятельства обстрела выясняются.
По предварительным данным, пострадавшие получили непроникающие ранения тела.
По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия).