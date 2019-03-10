На Одесщине в лесополосе нашли обглоданный животными труп мужчины

Останки мужчины обнаружены недалеко от трассы «Тарутино-Березино». По предварительным данным, смерть наступила порядка 10 дней назад.

В Одесской области обнаружено обезображенное животными тело мужчины.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в области, накануне останки человеческого тела обнаружены в лесополосе недалеко от трассы «Тарутино-Березино», в нескольких километрах от населенного пункта Березино Тарутинского района возле недействующего завода.

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По предварительным данным, погибший – молодой мужчина (25-35 лет), смерть наступила порядка 10 дней назад.

«Сейчас причины гибели устанавливаются. Тело сильно повреждено животными», - сказал сотрудник полиции.

По факту открыто уголовное производство. Расследование продолжается.

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