На Одесщине в лесополосе нашли обглоданный животными труп мужчины
В Одесской области обнаружено обезображенное животными тело мужчины.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в области, накануне останки человеческого тела обнаружены в лесополосе недалеко от трассы «Тарутино-Березино», в нескольких километрах от населенного пункта Березино Тарутинского района возле недействующего завода.
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По предварительным данным, погибший – молодой мужчина (25-35 лет), смерть наступила порядка 10 дней назад.
«Сейчас причины гибели устанавливаются. Тело сильно повреждено животными», - сказал сотрудник полиции.
По факту открыто уголовное производство. Расследование продолжается.
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