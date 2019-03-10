В Ривненской области бывший зэк пытался изнасиловать 11-летнюю девочку

Он вышел из тюрьмы, где сидел за изнасилование, по «закону Савченко» в 2016 году.

В городе Здолбунов Ривненской области ранее судимый за половые преступления в отношении несовершеннолетних мужчина пытался изнасиловать 11-летнюю девочку.

Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Ривненской области, злоумышленник напал на ребенка в коридоре вблизи квартиры, где она проживает. На крик девочки из квартиры выбежала ее мама. Увидев женщину, нападавший убежал.

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Личность злоумышленника установлена благодаря камерам видеонаблюдения, им оказался ранее судимый за половые преступления в отношении несовершеннолетних 32-летний местный житель. Его разыскали и задержали.

«В 2013 году обвиняемого в трех аналогичных преступлениях приговорили к пяти годам лишения свободы. Тогда правоохранители по результатам обыска в его квартире изъяли личный компьютер, где обнаружили видео порнографического содержания с участием детей. В 2016 году за примерное поведение и в соответствии с «законом Савченко» злоумышленник вышел на свободу», - сообщили в полиции.

Сегодня следователи Здолбуновского отделения полиции сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет.

С девочкой работают психологи и работники ювенальной полиции.

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