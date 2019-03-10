В Ривненской области пьяный полицейский сбил на тротуаре двух подростков

Алкотестер показал 2,64 промилле. Дети, к счастью, серьезных травм не получили.

В Ривненской области пьяный полицейский сбил двух 13-летних подростков.

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Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Ривненской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 9 марта в пгт Ракитное.

24-летний участковый офицер полиции, находясь вне службы, на собственном автомобиле Daewoo Lanos на перекрестке улиц Шевченко-Мицкевича не справился с управлением и выехал на тротуар.

«Дети не получили серьезных травм: у одного из них медики диагностировали ушиб ноги. Водителя освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения, прибор "Драгер" показал 2,64 промилле. Пребывание полицейского в состоянии алкогольного опьянения за рулем недопустимо, поэтому он будет уволен из органов Национальной полиции и понесет ответственность за свой проступок», - отмечает пресс-служба полиции.

По факту ДТП полицейские начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В полиции сообщили, что материалы дела будут направлены в Государственный бюро расследований для проведения дальнейших следственных действий.