В Киеве легковушка протаранила троллейбус, один человек погиб (фото, видео)

С помощью специнструментов бойцы ГСЧС достали троих людей из покореженного Daewoo.

На Лесном массиве Киева сегодня, 9 марта, произошло смертельное ДТП с участием легковушки и троллейбуса.

Как сообщают "Вартови эспрессо", автомобиль Daewoo на большой скорости протаранил троллейбус, двигавшийся по маршруту №37.

На место происшествия прибыли спасатели и врачи "скорой". С помощью специнструментов бойцы ГСЧС достали троих людей из покореженного Daewoo.

Читайте такжеНочью в ДТП под Киевом погибли пять человек

В результате столкновения погиб пассажир Daewoo, еще двое людей были госпитализированы с тяжелыми травмами.

"Как рассказал водитель троллейбуса - он остановился на красный сигнал светофора, после чего почувствовал сильный удар в заднюю часть троллейбуса. Удар был такой силы, что в троллейбусе вылетели стекла", - сообщает издание.

Отмечается, что судя по положению ремней безопасности, ни один из мужчин в легковушке не был пристегнут. Пассажиры троллейбуса не травмировались.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 марта в Киеве по адресу улица Антоновича, 165 произошло ДТП. Пьяный подросток на угнанной машине протаранил патрульных.