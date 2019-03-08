В центре Одессы в результате драки с поножовщиной пострадали шесть человек
В центре Одессы во время массовой драки в баре получили ножевые ранения шесть человек.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, драка произошла в ночь на 8 марта в баре Laila.
Указанное заведение расположено на пересечении улиц Екатерининской и Дерибасовской.
Читайте такжеВ Харькове юноша зарезал 14-летнюю девушку из-за ревности
По данным представителя главка, драка произошла между посетителями бара, один из которых применил нож. Дрались представители разных этнических групп.
В результате пострадали шесть человек, один из которых в тяжелом состоянии.
По факту драки открыто уголовное производство. Проводятся соответствующие оперативные мероприятия.
Ранее УНИАН сообщал, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, расследуют обстоятельства драки двух сотрудников полиции, во время которой один из полицейских нанес другому многочисленные ножевые ранения.