В центре Одессы в результате драки с поножовщиной пострадали шесть человек

Дрались представители разных этнических групп.

В центре Одессы во время массовой драки в баре получили ножевые ранения шесть человек.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, драка произошла в ночь на 8 марта в баре Laila.

Указанное заведение расположено на пересечении улиц Екатерининской и Дерибасовской.

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По данным представителя главка, драка произошла между посетителями бара, один из которых применил нож. Дрались представители разных этнических групп.

В результате пострадали шесть человек, один из которых в тяжелом состоянии.

По факту драки открыто уголовное производство. Проводятся соответствующие оперативные мероприятия.

Ранее УНИАН сообщал, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, расследуют обстоятельства драки двух сотрудников полиции, во время которой один из полицейских нанес другому многочисленные ножевые ранения.