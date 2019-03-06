В Киеве пьяный полицейский изрезал ножом коллегу (фото)
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, расследуют обстоятельства драки двух сотрудников полиции, во время которой один из полицейских нанес другому многочисленные ножевые ранения.
Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.
"По предварительной информации, 5 марта вечером полицейский-водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время драки нанес ножевые ранения инспектору патрульной полиции", - говорится в сообщении.
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Согласно медицинской справке, у пострадавшего проникающее ранение грудной клетки и многочисленные непроникающие колото-резаные раны грудной клетки, плеча и бедра. Окончательно степень тяжести телесных повреждений установит судебно-медицинская экспертиза.
Следователи ГБР задержали работника полиции охраны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Задержанному готовится сообщение о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
В случае доказательства вины работнику полиции охраны грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.
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