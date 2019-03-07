В Измаиле Одесской области заключенный избил сотрудника СИЗО
В городе Измаиле Одесской области заключенный избил сотрудника следственного изолятора.
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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел вчера в Измаильском СИЗО, где содержится злоумышленник.
Он ожидает приговора суда за разбойное нападение. По данным полиции, 36-летний мужчина очень агрессивно настроен и неоднократно нарушал требования режима в вышеназванном учреждении.
«Когда его поместили за это в карцер, он напал на оперуполномоченного, и нанес ему телесные повреждения. В частности, ударил в лицо», - рассказали в главке.
По данному факту сотрудники Измаильского отдела полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса ("угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа").
Фигуранту сообщено о подозрении в преступлении. Как отмечается, за содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на 5 лет, не считая срока за разбойное нападение, в котором его подозревают.