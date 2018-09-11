В Одессе отпустили из СИЗО мужчину, избившего в центре города 7 женщин, в том числе беременную

Полиция задержала злоумышленника 11 августа.

Сегодня Апелляционный суд Одесской области отпустил из СИЗО Рамзика Карапетяна, который в августе в центре города избил семерых женщин, в числе которых беременная.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, поступила апелляционная жалоба защитника подозреваемого на постановление Приморского районного суда Одессы, которым гражданин Карапетян за совершенное преступление был помещен под стражу без определения размера залога как альтернативы меры пресечения.

Мужчина подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

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Отмечается, что Карапетян, выйдя из одного из ночных клубов Одессы в состоянии алкогольного опьянения, следуя по улицам города, совершил безосновательное избиение не менее семи незнакомых ему женщин, которых встретил по дороге. Указанные хулиганские действия гражданина Карапетяна были приостановлены совместными усилиями прохожих, которые и вызвали полицию.

«В апелляционной жалобе был поставлен вопрос об изменении меры пресечения в виде ночного домашнего ареста. По результатам апелляционного пересмотра, суд частично удовлетворил жалобу защитника, и, отменив постановление Приморского райсуда, применил к подозреваемому круглосуточный домашний арест», - говорится в сообщении.

Злоумышленник обязан прибывать по каждому вызову к следователю и в суд, уведомлять об изменении места жительства, сдать на хранение следствию паспорт для выезда за границу, или другие документы, дающие право на въезд (выезд) в Украину.

Домашний арест определен до 16 октября.

Как сообщал УНИАН, 11 августа в центре Одессы злоумышленник избил семерых женщин, в том числе беременную. По словам одной из потерпевших Оксаны Садыченко, нападение на нее совершено на пересечении улиц Ришельевской и Малой Арнаутской. В частности, молодой мужчина ударил ее в область солнечного сплетения.

Другую потерпевшую он ударил локтем в лицо, она упала и ударилась об бордюр, у третьей был сломан нос. Еще одна женщина получила удар в лицо, а беременная женщина – удар локтем в живот.

Задержали злоумышленника несколько мужчин (спутники некоторых потерпевших и случайные очевидцы), которые передали его прибывшему по вызову наряду полиции.

Нападавший - некий Размик Карапетян, 1993 года рождения.