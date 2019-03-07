В Днепре со стрельбой задержали криминального «авторитета» по кличке «Ариец» (видео)

Вооруженного «Арийца» задержали в среду, 6 марта, вместе с сообщниками.

В Днепре со стрельбой задержали криминального «авторитета» по кличке «Ариец».

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

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«В начале 2000-х годов я лично задерживал аналогичным способом - мордой в землю, одного из этих, который стремился сегодня к «воровскому званию», по кличке «Ариец». Он тогда грабил, жег утюгом и издевался над нашими гражданами. Прошло 18 лет и он опять мордой в землю», - написал он.

По его данным, вооруженного «Арийца» задержали в среду, 6 марта, вместе с сообщниками.

Как сообщает «Информатор», правоохранители провели задержание преступной группировки из четырех человек, которые могут быть причастны к поджогам. Среди них известный в криминальных кругах злоумышленник по кличке «Ариец». Задержание прошло со стрельбой. На время проведения оперативных мероприятий улицу Старокозацкую перекрыли.

По данным "Відкритого", Владимир Щегольков родился в 1981 году, был осужден в 2000, 2003, 2008 и 2010 годах в Автономной республике Крым. Известен тем, что организовал систему выезда из мест отбывания наказания заключенных, а также проводил встречи с "королями" преступного мира.