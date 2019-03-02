цей матеріал доступний українською

Вблизи Москвы столкнулись фура и автобус с украинцами, есть пострадавшие - СМИ

12:14, 02 марта 2019
Происшествия
229 0
Фура столкнулась с автобусом: внутри - украинцы / фото телеграм-канал Mash

Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

Читайте такжеВ Польше водитель сбил трех украинок, две женщины погибли на месте (фото)

"Фура столкнулась с автобусом, внутри - украинцы, видимо, вахтовики. Восемь пострадавших", - говорится в сообщении.

Как видно на фото, после удара грузовик и автобус развернуло поперек дороги, перекрыв обе полосы движения, из-за чего в обе стороны образовался серьезный затор.

Сейчас на месте ДТП также находится вертолет с медиками.

На месте ДТП также находится вертолет с медиками / фото телеграм-канал Mash

В свою очередь московские гаишники отметили, что во время аварии пострадали двое людей, которые получили нетяжелые травмы.

Напомним, ранее в Польше автобус с украинцами попал в смертельное ДТП. У грузовика оторвалось колесо и попало в кабину автобуса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Москва#ДТП в России#ДТП с украинцами