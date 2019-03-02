Вблизи Москвы столкнулись фура и автобус с украинцами, есть пострадавшие - СМИ
В поселке Курилово (Новая Москва), что входит в административный округ столицы России, произошла масштабная авария.
Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
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"Фура столкнулась с автобусом, внутри - украинцы, видимо, вахтовики. Восемь пострадавших", - говорится в сообщении.
Как видно на фото, после удара грузовик и автобус развернуло поперек дороги, перекрыв обе полосы движения, из-за чего в обе стороны образовался серьезный затор.
Сейчас на месте ДТП также находится вертолет с медиками.
В свою очередь московские гаишники отметили, что во время аварии пострадали двое людей, которые получили нетяжелые травмы.
Напомним, ранее в Польше автобус с украинцами попал в смертельное ДТП. У грузовика оторвалось колесо и попало в кабину автобуса.