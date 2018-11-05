Украинский автобус попал в ДТП в Польше
В воскресенье днем на автостраде А4 (из Украины через Польшу в Германию) вблизи города Бохня (Малопольское воеводство) произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного автобуса из Украины.
Как сообщили в полиции, авария произошла на 453-м километре автомагистрали A4 на высоте местности Прошувки, пишет Польское радио.
Семерым раненым, в том числе двум детям и беременной женщине оказали помощь на месте, а затем их доставили в больницу для дальнейшей диагностики.
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72 пассажиров украинского автобуса разместили в школе города Прошувка, где они ждут другой автобус.
Еще раньше, на автостраде А4, в Хотиньце, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием украинского грузовика. Его водитель имел около 2 промилле алкоголя. С полученными травмами он попал в госпиталь.
Ранее УНИАН сообщал, что во вторник, 11 сентября, возле польского города Томашов столкнулись два украинских автомобиля: 19-летняя девушка погибла, 6 человек получили ранения.