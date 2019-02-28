"Не радуйтесь": в СНБО прокомментировали информацию о взрыве якобы авто Турчинова

Ранее СМИ сообщили, что взорвавшийся в Киеве автомобиль принадлежит Александру Турчинову.

Автомобиль, которым пользуется секретарь СНБО Александр Турчинов не взрывался.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

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"Автомобиль, которым пользуется Александр Турчинов, не взрывался. В последнее время в сети начала распространяться информация по поводу якобы «покушения на жизнь секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и подрыва его автомобиля». По этому поводу есть сообщить следующее. Александр Турчинов работает в обычном режиме. Автомобиль, которым он пользуется не взрывался. Враги могут не радоваться", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что взорвавшийся в Киеве автомобиль принадлежит Александру Турчинову. По предварительной информации неизвестный бросил в автомобиль гранату.