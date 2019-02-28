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СМИ сообщили о подрыве авто Турчинова, в РНБО уже опровергли

16:15, 28 февраля 2019
Происшествия
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Сегодня утром в Киеве взорвался автомобиль / фото: полиция Киева
По предварительной информации неизвестный бросил в автомобиль гранату / фото: полиция Киева

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники в окружении чиновника. Отмечается, что именно на этом автомобиле Турчинова не раз замечали.

"Те, кто видели его на эфирах или встречах, знают, что это автомобиль Александра. Сейчас он передвигается на Toyota Land Cruiser 200, но в любом случае эта Audi принадлежит ему", – пояснил собеседник.

В то же время, в пресс-службе СНБО сообщили, что автомобиль, которым пользуется секретарь СНБО Александр Турчинов не взрывался.

"Автомобиль, которым пользуется Александр Турчинов не взрывался. В последнее время в сети начала распространяться информация по поводу якобы «покушения на жизнь секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и подрыва его автомобиля». По этому поводу есть сообщить следующее. Александр Турчинов работает в обычном режиме. Автомобиль, которым он пользуется не взрывался. Враги могут не радоваться", - говорится в сообщении.

фото: полиция Киева

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве взорвался автомобиль. По предварительной информации неизвестный бросил в автомобиль гранату.

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Теги: #взрыв#Турчинов