СМИ сообщили о подрыве авто Турчинова, в РНБО уже опровергли

СМИ сообщили, что взорвавшийся в Киеве автомобиль принадлежит Александру Турчинову.

Автомобиль Audi Q8, который взорвался на Оболони в Киеве 28 февраля, принадлежит секретарю СНБО Александру Турчинову.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники в окружении чиновника. Отмечается, что именно на этом автомобиле Турчинова не раз замечали.

"Те, кто видели его на эфирах или встречах, знают, что это автомобиль Александра. Сейчас он передвигается на Toyota Land Cruiser 200, но в любом случае эта Audi принадлежит ему", – пояснил собеседник.

В то же время, в пресс-службе СНБО сообщили, что автомобиль, которым пользуется секретарь СНБО Александр Турчинов не взрывался.

"Автомобиль, которым пользуется Александр Турчинов не взрывался. В последнее время в сети начала распространяться информация по поводу якобы «покушения на жизнь секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и подрыва его автомобиля». По этому поводу есть сообщить следующее. Александр Турчинов работает в обычном режиме. Автомобиль, которым он пользуется не взрывался. Враги могут не радоваться", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве взорвался автомобиль. По предварительной информации неизвестный бросил в автомобиль гранату.