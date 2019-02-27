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В Киеве из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ "Городок"

12:05, 27 февраля 2019
Происшествия
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Сотрудники ГСЧС эвакуировали ТРЦ \ фото УНИАН

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Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.

«Полиция нам передала информацию, что в 9.07 им сообщили, что заминирован «Городок», - сказала Водолага.

По ее словам, руководство объекта должнозаниматься эвакуацией людей в таком случае, а правоохранители, в свою очередь, проверять объект на наличие взрывоопасных веществ.

«Мы выезжаем на место происшествия, дежурим до момента, пока работает полиция», - уточнила Водолага.

Пока УНИАН не удалось узнать в полиции об этом происшествии.

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Теги: #минирование#торговый центр