В Киеве из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ "Городок"

Информация о заминировании поступила около 9 часов утра.

В Киеве неизвестный сообщил о заминировании торгового центра «Городок», возле метро «Почайная».

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Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.

«Полиция нам передала информацию, что в 9.07 им сообщили, что заминирован «Городок», - сказала Водолага.

По ее словам, руководство объекта должнозаниматься эвакуацией людей в таком случае, а правоохранители, в свою очередь, проверять объект на наличие взрывоопасных веществ.

«Мы выезжаем на место происшествия, дежурим до момента, пока работает полиция», - уточнила Водолага.

Пока УНИАН не удалось узнать в полиции об этом происшествии.