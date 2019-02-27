В Киеве из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ "Городок"
12:05, 27 февраля 2019Происшествия
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Информация о заминировании поступила около 9 часов утра.
Сотрудники ГСЧС эвакуировали ТРЦ \ фото УНИАН
В Киеве неизвестный сообщил о заминировании торгового центра «Городок», возле метро «Почайная».
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Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.
«Полиция нам передала информацию, что в 9.07 им сообщили, что заминирован «Городок», - сказала Водолага.
По ее словам, руководство объекта должнозаниматься эвакуацией людей в таком случае, а правоохранители, в свою очередь, проверять объект на наличие взрывоопасных веществ.
«Мы выезжаем на место происшествия, дежурим до момента, пока работает полиция», - уточнила Водолага.
Пока УНИАН не удалось узнать в полиции об этом происшествии.
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