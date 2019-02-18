В столичном метро не нашли взрывчатку
15:00, 18 февраля 2019Происшествия
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Взрывоопасных предметов не обнаружено.
Станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная" работают в обычном режиме / фото УНИАН
В киевском метро после сообщений о минировании не нашли взрывчатку.
Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».
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«Станции проверено. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метро работает в обычном режиме», – говорится в сообщении.
Внимание!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) February 18, 2019
Станции проверено. Взрывоопасных предметов не обнаружено.
Метро работает в обычном режиме.
Сегодня неизвестные сообщили о минировании станций «Майдан Незалежности», «Крещатик», «Золотые ворота» и «Театральная».
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