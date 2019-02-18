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В столичном метро не нашли взрывчатку

15:00, 18 февраля 2019
Происшествия
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Станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная" работают в обычном режиме / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

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«Станции проверено. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метро работает в обычном режиме», – говорится в сообщении.

Сегодня неизвестные сообщили о минировании станций «Майдан Незалежности», «Крещатик», «Золотые ворота» и «Театральная».

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Теги: #метро в Киеве