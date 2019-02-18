В столичном метро не нашли взрывчатку

Взрывоопасных предметов не обнаружено.

В киевском метро после сообщений о минировании не нашли взрывчатку.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

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«Станции проверено. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метро работает в обычном режиме», – говорится в сообщении.

Внимание!

Станции проверено. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Метро работает в обычном режиме. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) February 18, 2019

Сегодня неизвестные сообщили о минировании станций «Майдан Незалежности», «Крещатик», «Золотые ворота» и «Театральная».