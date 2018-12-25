В Одессе задержали мужчину, который вчера «заминировал» ж/д вокзал и автостанцию «Привоз»

24 декабря после сообщения о минировании с вокзала и автостанции эвакуировали более 300 человек.

В Одессе правоохранители задержали мужчину, который вчера «заминировал» железнодорожный вокзал и автостанцию «Привоз».

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Одесской области, задержан 25-летний житель области, который 24 декабря позвонил по номеру «102» и сообщил о минировании двух стратегических объектов, расположенных в центре города.

Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Приморского отдела полиции и Управления СБУ в Одесской области задержан мужчина, который подозревается в совершении указанного правонарушения.

«Он рассказал, что накануне приехал в Одессу в поисках работы. Не трудоустроившись в течение суток, мужчина «обиделся» и поэтому сообщил о том, что заложена взрывчатка», - сообщили в главке.

Открыто уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера, 24 декабря, в Одессе из-за ложного сообщения о минировании с железнодорожного вокзала и автостанции «Привоз» эвакуировали более 300 человек.